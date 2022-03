Guerra na Ucrânia: Everton rompe parceria com três empresas russas

Em desacordo com a guerra na Ucrânia, o Everton anunciou nesta quarta-feira, 2, o rompimento do acordo com três empresas russas: USM, Megafon e Yota. O dono do clube inglês, Farhad Moshiri é também presidente da USM, que pertence a Alisher Usmanov, um dos oligarcas ligados a Vladimir Putin.

Além da suspensão, o Everton reforçou que está oferecendo "suporte total" ao lateral ucraniano Vitaliy Mykolenko e sua família. Recentemente, o atleta se pronunciou em suas redes sociais e desabafou contra jogadores russos pelo silêncio sobre o tema.

Confira a nota na íntegra:

"Todos no Everton continuam chocados e entristecidos pelos terríveis acontecimentos na Ucrânia. Essa situação trágica precisa acabar o mais rápido possível, e novas perdas humanas precisam ser evitadas. Os jogadores, a comissão técnica e todos trabalhando no Everton estão providenciado apoio total ao nosso atleta Vitaliy Mykolenko e sua família, assim como continuaremos a fazer. O clube confirma que suspendeu, de forma imediata, os acordos de patrocínio comercial com as empresas russas USM, Megafon e Yota".

