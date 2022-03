Chelsea: dono russo coloca clube à venda por valor bilionário, diz jornal

Sob o contexto da invasão à Ucrânia, o proprietário decidiu transferir o comando do clube aos dirigentes da Chelsea Foundation

Roman Abramovich não perdeu tempo e colocou o Chelsea à venda por 3 bilhões de libras (R$ 20,6 bilhões), segundo o Daily Mail. O russo, dono da agremiação desde 2003, anunciou na semana passada que deixou o comando do clube em meio ao conflito na Ucrânia.

A diretoria inglesa acredita que sua melhor opção de negócio é nos Estados Unidos, mas o principal candidato é o suíço Hansjorg Wyss. O próprio bilionário afirmou o interesse e disse que foi procurado para a transação.

"Como todos os outros oligarcas, ele [Abramovich] também está em pânico. Abramovich está tentando vender todas suas casas na Inglaterra. Ele também quer se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta para comprar o Chelsea", revelou Wyss em entrevista ao jornal Blick.

"Tenho que esperar quatro a cinco dias agora. Abramovich atualmente está pedindo demais. O Chelsea deve valer uns 2 bilhões de libras", completou.

Após o comunicado oficial emitido pelo Chelsea informando a saída do russo, Thomas Tuchel comentou sobre a situação e disse que as mudanças na administração não irá impactar no seu dia a dia.

"Eu acho que para mim, como treinador, essa decisão não muda o dia-a-dia. Eu não estou ciente dos detalhes e da situação toda. Nós concordamos que essas são situações muito mais importantes do que futebol. Situações como guerras são muito mais importantes”, afirmou o treinador alemão.

