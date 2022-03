Adidas suspende patrocínio à Federação Russa de Futebol

O gigante mundial de equipamentos esportivos Adidas anunciou, nesta terça-feira (1º), a suspensão de seu patrocínio à Federação Russa de Futebol, devido à invasão da Ucrânia - disse um porta-voz.

"A Adidas suspende, com efeito imediato, seu patrocínio à Federação Russa de Futebol", declarou a empresa, que em 2020 registrou 2,9% de seu faturamento na região de Rússia, Ucrânia e países da extinta União Soviética.

Ontem, a Uefa rescindiu seu contrato com o gigante russo do setor energético Gazprom, estimado em 40 milhões de euros. Este patrocínio cobria a Liga dos Campeões, as competições internacionais organizadas pela Uefa e a Euro-2024.

Também na terça, foi anunciado um outro duro golpe para o futebol russo, após a decisão da Fifa de excluir a seleção nacional do Mundial do Catar-2022.

Os contratos de patrocinadores e empresas de equipamentos esportivos também foram interrompidos em outros esportes, como o ciclismo.

Hoje, a fabricante de bicicletas LOOK decidiu encerrar seu patrocínio à equipe russa Gazprom-RusVelo, membro da UCI Pro Team, segunda divisão do ciclismo de estrada masculino. O contrato foi assinado no início do ano.

