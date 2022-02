Jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia deixam hotel em Kiev e seguem para a Romênia

Com o auxílio da embaixada brasileira, atletas do Shakhtar e Dínamo embarcaram junto dos seus familiares em trem com destino ao país vizinho

Os jogadores brasileiros que estavam em um bunker improvisado em um hotel em Kiev, capital da Ucrânia, deixaram o local neste sábado, 26, e seguirão para a Romênia em uma viagem de trem, junto dos seus familiares, conforme proposto pelo Itamaraty.

Anteriormente, na sexta-feira, os atletas se recusaram a fazer a viagem, por falta de segurança. No entanto, devido às dificuldades enfrentadas no hotel, os jogadores aceitaram sair do bunker rumo à estação de trem de onde seguirão para a Romênia.

Sobre o assunto Jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia pedem ajuda para deixar o país após ataque da Rússia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao deixarem o hotel em seus carros, Maria Sousa, esposa do zagueiro Marlon Santos, que joga no Shakhtar, gravou o momento e, desesperada, relatou a situação.

"Estamos saindo daqui agora. A embaixada informou que vai ter três trens saindo daqui. Estamos saindo em comboio com todos os brasileiros até a estação. É tudo muito assustador", declarou.

Também chorando, Maria falou sobre o pronunciamento da Ucrânia que determinou o toque de recolher. A medida seguirá até segunda-feira, dia 28, conforme comunicado no canal da Embaixada no Telegram.

"A Ucrânia se pronunciou que depois das 17h até as 8h, todos as pessoas que estão na rua são vistas como risco", disse.

Confira a nota da embaixada brasileira na íntegra:

Caso considerem que a situação de segurança em suas localidades o permita, cidadãos brasileiros e latino-americanos registrados junto à Embaixada poderão dirigir-se à estação. Não é necessário comprar bilhetes. A chefia da estação está avisada do assunto, e buscará atender os cidadãos brasileiros e latino-americanos. Sugere-se que os interessados cheguem com antecedência.

A situação de segurança e de disponibilidade de transporte na cidade é instável e sujeita a mudanças repentinas, de modo que não é possível garantir a partida ou lugares suficientes. Prioridade deverá ser dada a mulheres, crianças e idosos.

A Embaixada alerta que os viajantes que conseguirem partir com o trem deverão levar em conta as dificuldades na chegada, onde há problemas com a falta de hospedagem, transporte para a fronteira e longas filas na imigração.

Por se tratar de uma evacuação de emergência, o Governo Brasileiro orienta que os passageiros levem apenas o essencial. Todos devem estar munidos de documentos de identificação.

Representante da Embaixada já está na estação para dar apoio ao embarque.

As autoridades romenas receberão da Embaixada do Brasil em Bucareste, capital da Romênia, os nomes e números de documento de todos aqueles que embarcarem no trem oriundo de Kiev, para acelerar os trâmites de ingresso no país. Além disso, o serviço consular está tentando contratar um ônibus para trasladar os cidadãos brasileiros da fronteira até a capital romena.

Tags