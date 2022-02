Liga Europa faz sorteio das oitavas: Barcelona pega o Galatasaray

Nesta sexta-feira, a Uefa realizou o sorteio das oitavas de final da Liga Europa. Na fase passada, os times que se classificaram em segundo em seus grupos enfrentaram aqueles que ficaram em terceiro na Liga dos Campeões. Os confrontos de agora são os vencedores da última rodada contra as equipes que passaram em primeiro.

O destaque fica por conta do Barcelona. O clube da Catalunha enfrenta uma temporada conturbada, porém após a eliminação da maior competição europeia eles parecem ter arrumado a casa. Venceram o Napoli, que briga pelo título do Campeonato Italiano, e agora jogam contra o Galatasaray, que se classificou em primeiro no considerado “grupo da morte” dessa edição: Lazio, Olympique de Marselha e Lokomotiv Moscou.

Outro duelo que chama a atenção é Porto x Lyon. Times conhecidos por sempre apresentarem brasileiros em seu elenco, fazem um jogo equilibrado de alto nível. Assim como Sevilla x West Ham, surpresas em seus campeonatos nacionais e que devem protagonizar jogos com bom futebol.

Com perspectiva de muitos gols, Atalanta x Bayer Leverkusen é a melhor opção. Ambos os times têm o DNA ofensivo e sempre produzem jogos com uma grande quantidade de bolas na rede.

Confira todos os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:

The round of 16 is set ✅





