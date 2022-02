Cristiano Ronaldo projeta idade para aposentadoria

Apesar da má fase do Manchester United e dos conflitos internos com o treinador Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo parece estar animado com o futuro de sua carreira.

Em entrevista concedida à DAZN, o português fez um balanço sobre o momento vivido e revelou que não está próximo da aposentadoria.

"Sei que não faltam muitos anos para deixar o futebol, talvez quatro ou cinco anos, mas espero continuar a ganhar títulos", disse CR7.

“É preciso ser inteligente e perceber que, aos 35 anos, você não é igual a quando tinhas 20 ou 25. Essa maturidade, experiência e inteligência permite entender que, apesar de perder algumas coisas, ganha outras. É preciso ter o equilíbrio certo para poder continuar a competir no mais alto nível", acrescentou.

Fazendo um balanço sobre sua carreira, Cristiano Ronaldo se mostrou satisfeito com tudo que conquistou até aqui.

"A minha vida foi um percurso muito bonito. Deixei marca em todos os clubes onde passei. Alguns jogadores poderão atingir os números que consegui, mas nenhum poderá dizer e ter esse orgulho que deixou marca por onde passou", concluiu.

Com Cristiano, o Manchester United volta a campo neste sábado, às 12 horas (horário de Brasília), diante do Waltford, em jogo válido pela 27ª rodada da Premier League.

