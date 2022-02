PSG x Real Madrid ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) e Real Madrid se enfrentam hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

O duelo terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, no canal fechado TNT Sports e no serviço de streaming HBO Max. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

PSG x Real Madrid ao vivo: onde assistir

SBT: canal televisivo aberto

TNT: canal televisivo por assinatura

HBO Max: serviço de streaming para assinantes

PSG x Real Madrid ao vivo: provável escalação



PSG:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Verratti, Danilo e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Di Maria

Desfalques: Sergio Ramos e Ander Herrera (machucados)

Técnico: Mauricio Pochettino

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior

Sem desfalques

Técnico: Carlo Ancelotti

Quando será PSG x Real Madrid

Hoje, 15 de fevereiro (15/02), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será PSG x Real Madrid

Parque dos Príncipes, em Paris, na França

