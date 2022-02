Manchester United x Brighton ao vivo: onde assistir à Premier League

Manchester United e Brighton se enfrentam hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), em partida válida pela Premier League, o Campeonato Inglês. O jogo está marcado para começar às 17 horas e 15 minutos (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal ESPN 4 e no seviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Manchester United x Brighton ao vivo: onde assistir

ESPN 4: canal fechado

Star+: serviço de streaming

Manchester United x Brighton ao vivo: provável escalação



Manchester United:

De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Telles; McTominay e Fred; Rashford, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo

Desfalques: Eric Bailly, Nemanja Matic e Edinson Cavani (machucados). Mason Greenwood (afastado)

Técnico: Ralf Rangnick

Brighton:

Sanchez; Veltman, Dunk e Webster; Lamptey, Lallana, Bissouma, Moder e Cucurella; Maupay e Trossard

Desfalques: Jeremy Sarmiento e Enock Mwepu (machucados)

Técnico: Graham Potter

Quando será Manchester United x Brighton

Hoje, 15 de fevereiro (15/02), às 17 horas e 15 minutos (Horário de Brasília)

Onde será Manchester United x Brighton

Estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

