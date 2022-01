Acusado de crimes sexuais, Benjanmin Mendy é solto sob fiança

O lateral esquerdo do Manchester City, Benjamin Mendy, foi solto esta sexta-feira, 7, após receber fiança. O jogador é acusado de oito crimes sexuais contra cinco mulheres diferentes, foram sete acusações de estupro e uma por agressão sexual.

Ele iria ser julgado no final do mês de janeiro, contudo em uma audiência privada o juiz, Patrick Thompson, concedeu liberdade sob fiança até o dia 24 de janeiro, o que exige que seu julgamento seja transferido para julho ou mais tarde. As exigências para que a fiança fosse aceita são: o jogador deve entregar seu passaporte; morar em seu endereço residencial e não entrar em contato com a acusação.

Sobre o assunto Juiz ordena prisão preventiva de Benjamin Mendy após acusações de estupro e agressão sexual

Preso desde agosto, lateral do Manchester City recebe sétima acusação de estupro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atleta foi detido pela primeira vez em 26 de agosto de 2021 e teve três pedidos de fiança negados desde o ocorrido.

Tags