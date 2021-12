Preso desde agosto, lateral do Manchester City recebe sétima acusação de estupro

O lateral-esquerdo francês Benjamin Mendy, de 27 anos, recebeu mais uma acusação de estupro durante uma audiência realizada nesta quarta-feira, 22, no tribunal Chester Crown Court, na Inglaterra. Com a nova acusação adicionada, o jogador do Manchester City enfrenta agora sete acusações de estupro e uma de agressão sexual contra cinco mulheres. Uma delas é menor de idade.

Mendy está cumprindo prisão preventiva desde agosto deste ano. Os casos envolvendo o jogador francês ocorreram entre outubro do ano passado e agosto deste ano. Inicialmente previsto para janeiro, o julgamento do francês foi adiado e só deverá ocorrer no segundo semestre do próximo ano.

Campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, o lateral foi afastado pelo Manchester City quando as denúncias se tornaram públicas. Na última quinta-feira, a equipe inglesa se pronunciou em nota oficial sobre o caso e anunciou a suspensão do atleta enquanto durar a investigação.

"As acusações referem-se a três reclamantes com mais de 16 anos e supostamente ocorreram entre outubro de 2020 e agosto de 2021”, acrescenta a nota do clube.

