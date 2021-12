Bastidores do PSG: privilégios e arbitrariedade geram conflito no time, diz jornal francês

De acordo com um artigo do jornal francês "L'Équipe", vários conflitos foram ocasionados pelos atletas, entre eles: disputas por privilégios, faltas injustificadas e festas sem permissão. O nome de Neymar foi citado

Os jogadores do Paris Saint-Germain (PSG) tiveram problemas fora do campo na primeira metade desta temporada. De acordo com um artigo do jornal francês “L'Équipe", vários conflitos foram ocasionados pelos atletas, entre eles: disputas por privilégios, faltas injustificadas e festas sem permissão. O nome de Neymar foi citado.

A reportagem afirmou que Neymar não compareceu a um compromisso obrigatório promovido por um dos patrocinadores do time. A direção teria cogitado puni-lo, mas, no fim, nada foi feito. Em outra ocasião, dois jogadores sul-americanos, cujos nomes foram omitidos, não conseguiram treinar pela manhã por estarem festejando toda a noite anterior.

O nome de Messi também entrou na roda. Após ganhar sua sétima Bola de Ouro, no mês passado, sua comemoração, que envolveu vários membros do time, deve ter passado dos limites, já que, no dia seguinte, Messi e Leandro Paredes não treinaram devido a uma gastroenterite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro exemplo que, segundo o jornal francês causou desconforto no PSG, foi a liberação do argentino Mauro Icardi por três dias para viajar à Itália. O atleta teria recebido a licença para lidar com problemas pessoais em seu matrimônio com a modelo Wanda Nara.



No campo, o PSG lidera o Campeonato Francês com 13 pontos a mais que o oponente mais próximo: Olympique de Marselha. Na Liga dos Campeões da Uefa, a equipe conseguiu a vaga nas oitavas de final e é a segunda colocada do Grupo A. E, na Copa da França, venceu o Feignies Aulnoye por 3 a 0, com dois gols de Mbappé, no início da sétima fase.

Tags