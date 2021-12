Lorient x PSG ao vivo: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Lorient e Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentam hoje, terça, 22 de dezembro (22/12), em partida válida pelo Campeonato Francês. O jogo está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Moustoir, em Lorient, na França.

Apesar de desfalques como Neymar, que segue no departamento médico, e Mbappé, que está suspenso, o PSG segue como líder absoluto do Campeonato Francês. Do outro lado, o Lorient continua na luta para sair da zona de rebaixamento.

O confronto terá transmissão ao vivo na canal Fox Sports e na plataforma de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Lorient x PSG ao vivo: onde assistir

Fox Sports: canal televisivo por assinatura

Star+: plataforma de streaming

Lorient x PSG ao vivo: provável escalação



Lorient:

Nardi; Jenz, Laporte, Mendes, Le Goff, Silva; Ouattara, Abergel, Le Fee, Boisgard; Moffi.

PSG:

Navas; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Diallo; Gueye, Wijnaldum, Paredes; Messi, Icardi, Di Maria.

Quando será Lorient x PSG

Hoje, 22 de dezembro (22/12), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Lorient x PSG

Estádio Moustoir, em Lorient, na França

