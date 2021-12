Mais quatro jogadores do Real Madrid testam positivo para a Covid-19

Ao todo, seis jogadores do Real Madrid estão infectados. Eles ficarão de fora de pelo menos duas partidas da equipe no Campeonato Espanhol contra o Cádiz e Athletic Bilbao

O Real Madrid fez um comunicado oficial nesta quinta-feira, 16, de que há mais quatro casos de Covid-19 no elenco profissional: Rodrygo, Asensio, Bale e Lunin. O atacante Rodrygo é o segundo brasileiro infectado no clube esta semana.

Com avanço da ômicron, clubes pressionam Premier League por paralisação até janeiro



Além dos jogadores, o assistente técnico Davide Ancelotti, filho do treinador Carlo Ancelotti, foi diagnosticado com a doença. Na quarta-feira, 15, O time havia relatado o afastamento do brasileiro Marcelo e do croata Modric pela mesma razão.

Os seis jogadores não poderão vestir a camisa do Real Madrid em pelo menos duas partidas do Campeonato Espanhol: uma contra o Cádiz, no domingo, e outra diante o Athletic Bilbao, na quarta-feira. Para os atletas vacinados, o retorno ao campo acontece após testarem negativo para o vírus.



