Messi e Mbappé brilham, e PSG goleia Brugge pela Champions League

Argentino e francês marcam duas vezes cada e garantem triunfo por 4 a 1 sobre os belgas. Equipe francesa fica no segundo lugar do Grupo A, atrás do Manchester City

Nesta terça-feira, 7, o Paris Saint-Germain venceu o Club Brugge, em casa, por 4 a 1. A partida no Parque dos Príncipes, válida pela última rodada da fase de grupos da Champions League, contou com dois gols de Kylian Mbappé e outros dois de Lionel Messi para os mandantes. Noa Lang fez para os visitantes.

Com o resultado, a equipe parisiense foi a 11 pontos e permaneceu na vice-liderança da chave A. O time belga, por outro lado, terminou na lanterna, com quatro pontos.

O jogo

O Paris Saint-Germain, treinado por Mauricio Pochettino, iniciou a partida pressionando o time de Philippe Clement e inaugurou o marcador ainda no primeiro minuto. Mbappé aproveitou rebote do goleiro após cruzamento de Nuno Mendes e abriu o placar para os mandantes.

Já aos seis minutos, o jovem atacante francês aumentou a vantagem do PSG para 2 a 0. Ele recebeu lançamento de Ángel Di Maria e, de frente para o goleiro, chutou de primeira no canto direito.

O terceiro gol dos franceses veio aos 38 minutos, com Messi. O astro argentino recebeu passe de Mbappé, que disparou em velocidade pela esquerda, e bateu no canto direito de Simon Mignolet, da entrada da área.

Os visitantes diminuíram aos 23 da etapa complementar. Mats Rits fez bela jogada e passou para Lang, que anotou o primeiro do Brugge no duelo. No entanto, o PSG ampliou a vantagem oito minutos depois, com Messi, que converteu penalidade máxima e sacramentou a goleada.

