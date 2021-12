Manchester City perde por 2 a 1 para o RB Leipzig pela Champions League

Com liderança do Grupo A garantida, equipe inglesa tropeça fora de casa contra os alemães, que ficaram com a terceira posição e conquistaram vaga na Liga Europa

Nesta terça-feira, 7, o RB Leipzig ganhou do Manchester City na Alemanha. O jogo na Red Bull Arena terminou em vitória de 2 a 1 para os mandantes, que balançaram as redes com Dominik Szoboszlai e André Silva. Ryad Mahrez anotou para os visitantes.

Mesmo com o revés, os Citizens terminaram na liderança do grupo A, com 12 pontos. O time alemão, que tem sete, ficou na 3ª posição, assegurando vaga na Liga Europa.

O jogo

O RB Leipzig, sob o comando do interino Achim Beierlorzer, construiu vantagem aos 24 minutos do primeiro tempo. O meia húngaro Szoboszlai foi acionado em profundidade por Konrad Laimer, driblou o goleiro Zack Steffen e só empurrou para o fundo das redes.

O time de Pep Guardiola também não teve apresentação de gala no segundo tempo. Aos 25, Silva recebeu passe de Emil Forsberg e finalizou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro, para fazer 2 a 0.

Entretanto, o City diminuiu seis minutos depois, com Mahrez, de cabeça, após cruzamento de Oleksandr Zinchenko. Mas não foi suficiente, e o Leipzig ficou com o triunfo após o apito final.

