Liverpool anuncia a contratação de Taffarel como treinador de goleiros

O Liverpool anunciou nesta terça-feira a contratação de Claudio Taffarel. O tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira se juntará a John Achterberg e Jack Robinson como preparador de goleiro dos Reds, que conta com Alisson no elenco.

O camisa 1 do clube inglês, inclusive, foi um dos principais responsáveis pelo acerto. Segundo noticiou o jornal Goal, o brasileiro, que é titular absoluto de Jurgen Klopp, indicou o nome do ex-arqueiro. Os dois costumam trabalhar juntos durante as Datas Fifa.

“Em termos de goleiros, isso significa que temos o Alisson Becker, que para nós é o melhor goleiro do mundo. Queremos construir nossa própria filosofia de goleiro porque todos concordamos que isso ganha jogo. Dois dos melhores goleiros do mundo são brasileiros e por isso encontramos uma solução trazendo o Taffarel como uma adição muito boa para toda a nossa comissão técnica. Realmente pensamos que pode nos dar uma visão diferente, olhar para coisas diferentes", disse Klopp.

“Nós realmente queremos ser uma verdadeira escola de goleiros no futebol mundial e é por isso que estamos trazendo um terceiro treinador de goleiros muito experiente”, completou.

Depois de se aposentar em 2003, Taffarel teve sua primeira experiência como preparador de goleiros no Galatasaray e também teve duas passagens provisórias no comando do clube turco em 2014 e 2015.

Apesar do novo emprego, Claudio Taffarel seguirá na comissão técnica de Tite durante os compromissos da Seleção Brasileira, que se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2022.

