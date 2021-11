Liverpool vence o Atlético de Madrid e se classifica para oitavas da Champions League

A equipe inglesa bateu os espanhóis por 2 a 0 no estádio de Anfield, na Inglaterra, com gols de Diogo Jota e Sadio Mané

O Liverpool garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 3. Em Anfield, o time voltou a enfrentar o Atlético de Madrid e venceu novamente, dessa vez pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B. Com o resultado, os ingleses chegaram a 12 pontos e abriram sete de vantagem para o vice-líder Porto.

O Atlético buscou o ataque nos instantes iniciais e criou lances de perigo para o goleiro Alisson, mas o Liverpool saiu na frente logo na primeira chegada que teve, aos 11 minutos. Alexander-Arnold recebeu passe na direita e cruzou na medida para Diogo Jota finalizar de cabeça para as redes, deixando os mandantes em vantagem.

Os Reds seguiram pressionando e ampliaram pouco tempo depois. Aos 20, após bela troca de passes, Arnold bateu cruzado para Mané, que apareceu na área e desviou para matar o goleiro Oblak e anotar o segundo.

A situação favorável dos ingleses ficou ainda melhor aos 35 minutos, quando o brasileiro Felipe fez falta dura em Mané e foi expulso. Dessa forma, o Liverpool aproveitou o jogador a mais para controlar o jogo e manter a postura ofensiva para encaminhar a vitória.

Depois de algumas tentativas, os mandantes chegaram a marcar mais um no começo do segundo tempo, novamente com Diogo Jota, porém o VAR identificou um impedimento na jogada e o gol foi anulado. O Atlético conseguiu dar resposta em seguida e foi às redes com Suárez aos 11, mas o árbitro de vídeo percebeu uma posição irregular no lance e a marcação também foi invalidada.

No decorrer da etapa final, o Liverpool diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado construído. Os espanhóis ainda tentaram criar algumas oportunidades para esboçar uma reação, mas Alisson foi pouco ameaçado e os Reds confirmaram o triunfo e a classificação para a próxima fase.

Já pelo Grupo D da Liga dos Campeões, a Internazionale derrotou o Sheriff por 3 a 1, fora de casa. Brozovic, Skriniar e Alexis Sánchez marcaram para os italianos, enquanto Traoré descontou para o time da Moldávia.

