"Só na bola", diz Otamendi sobre cotovelada em Raphinha

Argentina e Brasil empataram sem gols, nesta terça-feira, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Porém, a partida ficou marcada por uma cotovelada de Otamendi no rosto de Raphinha, ainda no primeiro tempo - o árbitro não advertiu o zagueiro.

Em resposta a uma postagem do canal argentino TyC Sports, onde o veículo mencionou a jogada envolvendo os dois atletas, o zagueiro argentino ironizou a agressão.

Sobre o assunto Neymar desfalca Brasil contra a Argentina

Brasil busca revanche contra Argentina após vice na Copa América

Brasil e Argentina empatam sem gols em jogo muito disputado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nos safamos (do cartão vermelho) ou não foi nada?”, escreveu o canal.

“Só na bola”, brincou Otamendi.

Após o lance, Raphinha foi atendido e passou o resto do primeiro tempo com um algodão na boca para estancar o sangramento. No intervalo, ele levou cinco pontos, conforme informou a TV Globo.

Classificação garantida

Apesar do empate, a Argentina garantiu classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2022. Os comandados de Lionel Scaloni ocupam a vice-liderança das Eliminatórias, com 29 pontos, atrás apenas do Brasil, que possui 35.

Tags