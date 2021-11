Neymar desfalca Brasil contra a Argentina

Neymar deve retornar nos próximos dias para Paris e ser avaliado pelos médicos do Paris Saint-Germain

O atacante Neymar vai desfalcar a Seleção Brasileira no clássico contra a Argentina. O jogador relatou um desconforto na região do adutor da coxa esquerda após as atividades desta segunda-feira, 15, na Academia de Futebol.

Segundo a assessoria da Seleção, Neymar mostrou insegurança com seu estado físico por não haver tempo hábil para a realização de exames médicos complementares. Sendo assim, a comissão técnica optou por não levá-lo para a partida.

Neymar deve retornar nos próximos dias para Paris e ser avaliado pelos médicos do Paris Saint-Germain. O jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias, será neste terça-feira às 20h30 (de Brasília). A partida será disputada em San Juan, na Argentina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags