Arritmia de Aguero é grave e ele pode abandonar o futebol, diz rádio

Sergio Aguero pode ser obrigado a interromper sua carreira. O atacante do Barcelona corre risco de encerrar sua trajetória no futebol por conta dos problemas cardíacos que vem enfrentando.

Segundo a Rádio Catalunha, o diagnóstico de Aguero por ser mais grave do que foi revelado inicialmente. De acordo com o veículo espanhol, os exames que o atleta foi submetido nos últimos dias teriam mostrado que sua patologia é incompatível com a prática de esportes.

Sobre o assunto Após sofrer arritmia cardíaca, Aguero fará tratamento e desfalcará Barcelona por três meses

Por enquanto o Barcelona não publicou nada oficial. O jogador de 33 anos foi forçado a abandonar a partida contra o Alavés, no dia 30 de outubro, após ter sentido um desconforto no peito. Ele fez exames cardiológicos e o clube determinou três meses de afastamento.

“O jogador Kun Aguero foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico a cargo do Dr. Josep Brugada. Ele ficará afastado pelos próximos três meses, sendo reavaliado para saber a efetividade do tratamento que será usado para determinar seu processo de recuperação”, publicou o clube.

O argentino foi contratado pelo Barcelona na última janela de transferências e assinou um contrato válido por duas temporadas, depois de ter terminado seu vínculo com o Manchester City.

