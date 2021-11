Após sofrer arritmia cardíaca, Aguero fará tratamento e desfalcará Barcelona por três meses

O atacante sofreu uma arritmia cardíaca no empate com o Alavés, por 1 a 1, no último sábado, e realizará tratamento

O Barcelona comunicou, nesta segunda-feira, que Sergio Aguero ficará longe dos gramados por pelo menos três meses. O atacante sofreu uma arritmia cardíaca no empate com o Alavés, por 1 a 1, no último sábado, e realizará tratamento.

“O atacante Sergio Aguero foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico pelo Dr. Josep Brugada. É baixa e nos próximos três meses a efetividade do tratamento será avaliada para determinar o seu processo de recuperação”, publicou o perfil em português do clube no Twitter.

Mais tarde, Aguero escreveu uma mensagem na rede social e atualizou os fãs: “Estou bem e com muito ânimo para passar pelo processo de recuperação. Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e carinho que fazem com que o meu coração seja, hoje, mais forte.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador argentino sinalizou dores na caixa torácica e no pescoço na partida diante do Alavés. Assim, ele acabou substituído aos 41 minutos do primeiro tempo.

Após sair do Manchester City, Aguero acertou com o Barcelona nesta temporada. No entanto, ele se lesionou antes de estrear e, até o momento, disputou apenas cinco partidas pelo clube, anotando um gol.

O Barça volta a campo na terça-feira, às 17h00 (de Brasília), quando enfrenta o Dínamo de Kiev na Ucrânia. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Champions League. A equipe espanhola soma três pontos e ocupa a 3ª posição de sua chave.

Tags