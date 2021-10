Levante x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir ao jogo da La Liga

00:05 | Out. 28, 2021

O Levante enfrenta o atual campeão espanhol Atlético de Madrid hoje, quinta, 28 de outubro (28/10), em partida válida pela La Liga, o Campeonato Espanhol. O jogo está marcado para começar às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília) no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência, na Espanha.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal ESPN Brasil e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Sobre o assunto "Sou jogador de futebol e tenho orgulho de ser gay", diz Josh Cavallo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Levante x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir

Fox Sports: canal televisivo por assinatura

Star+: serviço de streaming

Levante x Atlético de Madrid ao vivo: provável escalação



Levante:

Aitor; Miramon, Vezo, Pier e Clerc; Malsa; De Frutos, Melero, Bardhi e Morales; Soldado

Desfalques: Shkodran Mustafi, Roger Marti, Sergio Postigo e José Campana (machucados)

Atlético de Madrid:

Oblak; Felipe, Gimenez e Hermoso; Trippier, Koke, De Paul e Carrasco; João Félix, Suárez e Griezmann

Desfalques: Thomas Lemar e Marcos Llorente (machucados)

Quando será Levante x Atlético de Madrid

Hoje, 28 de outubro (28/10), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Levante x Atlético de Madrid

Estadio Ciudad de Valencia, em Valência, na Espanha

Tags