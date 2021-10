Real Madrid x Osasuna ao vivo: onde assistir ao Campeonato Espanhol

00:05 | Out. 27, 2021

Após vencer o Barcelona no "El Clásico", o Real Madrid vai em busca da liderança e enfrenta o Osasuna hoje, quarta, 27 de outubro (27/10), em partida válida pela La Liga, o Campeonato Espanhol. O jogo está marcado para começar às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília) no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Real Madrid x Osasuna ao vivo: onde assistir

Fox Sports: canal televisivo por assinatura

Star+: serviço de streaming

Real Madrid x Osasuna ao vivo: provável escalação



Real Madrid:

Courtois; Vazquez, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior

Osasuna:

Herrera; Vidal, D. Garcia, U. Garcia, Hernandez e Sanchez; Moncayola, Torro e Brasanac; R. Garcia e Ávila

Quando será Real Madrid x Osasuna

Hoje, 27 de outubro (27/10), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Real Madrid x Osasuna

Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

