Real Madrid bate Barcelona por 2 a 1 e mantém a liderança do Campeonato Espanhol

No Camp Nou, Alaba e Lucas Vázquez garantem triunfo dos Merengues, que segue na ponta da classificação. Aguero desconto para o Barça, que está no meio da tabela

Neste domingo, 24, no Camp Nou, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols dos visitantes foram marcados por David Alaba e Lucas Vázquez. Aguero descontou para os donos da casa.

Com o resultado, os Merengues reassumem a liderança da La Liga com 20 pontos, mesma pontuação que Sevilla e Real Sociedad. Do outro lado, o Barça, com 15, se mantém na zona intermediária da tabela.

Os rivais voltam a campo nesta quarta-feira. Às 14 horas (de Brasília), os comandados de Koeman visitam o Rayo Vallecano, enquanto o Real recebe o Osasuna, às 16h30.

O jogo

A partida começou muito faltosa e com poucas chances de gol. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Alaba chutou no canto direito e estreou o marcador. Três minutos depois, Pique, de cabeça, quase empatou para os anfitriões. Pouco tempo depois, Courtois fez uma bela defesa no chute de Eric Garcia.

No segundo tempo, o Barça esteve presente no campo de ataque do Real, mas teve dificuldade em acertar o alvo. Benzema teve duas boas oportunidades de ampliar a vantagem dos visitantes. Na primeira, o francês chutou em cima de ter Stegen, e na segunda, em posição de impedimento, acabou furando a bola.

O time de Ancelotti fez o segundo gol no final da partida. Asensio puxou contra-ataque, bateu firme e exigiu boa defesa do goleiro alemão. Contudo, no rebote, Lucas Vázquez empurrou pro fundo das redes. No último minuto, Aguero descontou.

