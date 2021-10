Atletas vacinados que atuam na Inglaterra são isentados de quarentena e podem servir à seleção

11:28 | Out. 01, 2021

Governo inglês dá aval para jogadores que tenham tomado as duas doses da vacina contra Covid-19 e flexibiliza medida para das datas Fifa

O Governo Inglês emitiu um comunicado, nesta sexta-feira, autorizando que atletas que viajem à países na lista vermelha do Reino Unido, caso do Brasil, sejam isentados de quarentena obrigatória, contanto que estejam com o esquema vacinal contra a covid-19 completo.

Na atual convocação da seleção brasileira, válida para os próximos três compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Tite chamou oito jogadores que atuam na Premier League. São eles: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Emerson (Tottenham), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) e Raphinha (Leeds United).

Porém, os jogadores terão sua circulação limitada. Eles deverão permanecer isolados em instalações próximas ao local de treinamento de suas seleções. Segundo o jornal The Times, os atletas poderão sair uma vez ao dia exclusivamente para treinarem ou jogarem partidas oficiais.

“A nossa melhor defesa contra o vírus é a vacinação e estas novas medidas permitirão aos jogadores totalmente vacinados cumprirem as suas obrigações internacionais da forma mais segura e prática possível, ao mesmo tempo que lhes permite treinar e jogar com os seus clubes o mais cedo possível após o seu regresso”, afirmou um porta-voz do governo.

Na última Data Fifa, os clubes ingleses não liberaram seus atletas para servirem às seleções sul-americanas na rodada tripla das Eliminatórias, justamente porque teriam que cumprir quarentena obrigatória e, consequentemente, desfalcariam suas respectivas equipes. Contudo, Argentina e Colômbia conseguiram liberação para pelo menos dois jogos, diferentemente do Brasil, que teve que convocar novos jogadores.

Os comandados de Tite lideram as Eliminatórias com seis pontos a mais que a segunda colocada Argentina. No dia 7 de outubro, a Seleção visita a Venezuela, às 20h30 (de Brasília).

