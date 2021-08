River Plate x Aldosivi ao vivo: onde assistir ao campeonato argentino

O Mineirão foi reprovado no teste da volta do público na vitória por 3 a 0 do Atlético-MG sobre o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores. Quem fez essa avaliação foi o prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do clube, Alexandre Kalil, responsável em autorizar a presença de torcedores no estádio depois de mais de um ano vazio por causa da pandemia da Covid-19.

Quem também esteve presente no estádio foram representantes de Ceará e Fortaleza, que foram avaliar a logística da partida em preparação para o retorno do público ao Castelão. A ideia era observar a parte operacional para cumprimento dos protocolos sanitários, com o intuito de adquirir experiência e reproduzir a execução, se fosse o caso, no futebol cearense, quando o Governo do Estado liberar o retorno das torcidas às praças esportivas.

Kalil não gostou do que viu na imediações do campo. E deixou claro que pode mudar de ideia e voltar a trancar os portões do Mineirão, onde também joga o Cruzeiro pela Série B do Brasileiro. "Esse jogo do Galo era um evento-teste, conforme acordado com o Mineirão e com a diretoria do Atlético. E não passou no teste. As cenas que vi ontem me deixaram horrorizado. Eu não tenho nenhum receio de voltar atrás e fechar tudo de novo", disse Kalil, referindo-se à aglomeração na entrada e saída do torcedor mineiro.

A administração do estádio registrou público de 17.030 pessoas e uma renda de R$ 2.685.042. O torcedor estava ansioso pela volta ao futebol e não mudou nada de como era antes. Bebeu, comeu e festejou na parte de fora do Mineirão, enquanto esperava pelo início da partida.



O diretor de promoções e atividades sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro, que também esteve presente no jogo entre Flamengo e Defensa y Justicia, no Mané Garrincha, em Brasília, há um mês, ressaltou que havia bem mais gente no Mineirão — foram menos de 6 mil na partida no Distrito Federal — e que o protocolo de Belo Horizonte era até mais rígido e burocrático, porém ficou difícil controlar o torcedor pela emoção do momento.

"Todo o setor de operação se prepara para isso, só que o torcedor está com uma emoção reprimida muito grande, com aquela ansiedade de voltar ao estádio. Aí, realmente, acabam infringindo algumas coisas do protocolo. No geral, foram dois protocolos totalmente diferentes e serviu muito de aprendizado. A gente já entendeu o que funciona e o que não funciona”, garantiu.

O representante do Fortaleza na Federação Cearense de Futebol, Tahim Fontenele, relatou que os enviados de Leão e Vovô puderam ver todas as etapas do processo de entrada. “Pudemos analisar o protocolo na prática, a funcionalidade, ver como é a questão da exigência dos testes, da triagem no estádio. Acompanhamos também a divisão dos setores e dos profissionais que precisavam estar em cada um deles, como os técnicos de enfermagem, pessoas orientando aos torcedores que permanecessem com as máscaras, entre outras coisas”, disse.

O Castelão, na visão de Veridiano, tem uma vantagem. “A Arena (Castelão) acaba tendo um benefício gigante porque tem uma esplanada que nos favorece demais. Operacionalmente, vai nos ajudar demais para diluir esse público por várias entradas. A gente já mapeou, e eu tenho certeza que quando for autorizada a volta, nós seremos uma das referências para o Brasil de fazer valer o protocolo, levar segurança para o torcedor”, acredita.

Ceará e Fortaleza, juntamente à Federação Cearense de Futebol (FCF), desenvolveram um protocolo para a volta do público especificamente no Castelão e entregaram ao Governo do Estado. O documento está sendo apreciado pelo poder público. O pedido é para liberação de 40% da capacidade da praça esportiva.

Assim como no Mineirão, só serão permitidos torcedores vacinados (com as duas doses) ou com teste RT-PCR feito 48 horas antes.

“Estamos aguardando também o momento da evolução da imunização, porque também não podemos forçar uma barra se não tiver imunização, para abrir e depois ter que fechar (os estádios). O que a gente leva mais de proveito e aprendizado em relação a isso é que temos que voltar com cautela e evolução gradativa do aumento de percentual nos estádios”, disse Veridiano.

O que se quer evitar é um cenário de comemoração virar de lamento. As cenas de irresponsabilidade no Mineirão, por exemplo, ameaçam a evolução do projeto de retomada de público. "Essas cenas de aglomeração não vão acontecer de novo. A gente quer que tudo volte ao normal, mas as pessoas precisam contribuir. Ter juízo. Como foi nesta quarta, não vai acontecer de novo", resumiu o prefeito Alexandre Kalil.

Com a vitória, o Atlético-MG eliminou o River Plate e enfrenta o Palmeiras na semifinal da Libertadores. O Flamengo também avançou após golear o Olimpia, do Paraguai, no Mané Garrincha, com público de 11 mil pessoas. (Brenno Rebouças e Afonso Ribeiro, com Agência Estado)

