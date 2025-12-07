Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Partida entre São Paulo e Vitória, no Morumbis / Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Vitória x São Paulo: como chegam os times O duelo vale muito para o Vitória, que ainda sonha com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão voltou à zona de rebaixamento na última rodada e ocupa a 17ª colocação, mas tem 42 pontos, apenas um a menos que o Fortaleza — primeiro time fora do Z4. O Vitória vinha de uma sequência positiva no Brasileirão, mas viu a série se encerrar com uma dura goleada sofrida na última rodada. O Leão perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 0, fora de casa, e precisará recuperar os cacos rapidamente se quiser se manter na elite do Brasileirão. Para ficar na Série A, o Vitória não depende apenas de si. O time baiano tem que não só ganhar do São Paulo, mas também precisa torcer por tropeços de uma dessas equipes: Fortaleza, Santos ou Ceará.

Do outro lado, o São Paulo também briga pelos seus próprios objetivos no Brasileirão. O Tricolor tem a última chance de bater o Vitória, terminar a temporada em alta e finalizar o torneio na oitava posição, a qual ocupa momentaneamente, com 51 pontos. Os comandados do técnico Hernán Crespo se recuperaram da goleada sofrida para o Fluminense e conquistaram uma importante vitória sobre o Internacional na última rodada. O Tricolor bateu o rival gaúcho por 3 a 0, na Vila Belmiro, e retomou a confiança às vésperas do último jogo do ano. (Com Gazeta Esportiva)