Sport x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Partida entre Sport e Grêmio no Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Paulo Paiva/Sport

Sport e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Sport x Grêmio: como chegam os times Lanterna com 17 pontos e já rebaixado, o Sport apenas cumpre tabela. O técnico César Lucena não quis antecipar a escalação que vai mandar a campo. Entretanto, mesmo sem ter perdido nenhum jogador por conta de suspensão ou lesão, o comandante deve fazer alterações para dar minutagem a atletas que foram pouco utilizados nesta temporada e também para jovens das categorias de base. O Tricolor gaúcho soma 46 pontos e precisa de um triunfo para garantir matematicamente a vaga na Copa Sul-Americana. Em caso de derrota, o Grêmio, que perdeu em casa para o Fluminense por 2 a 1 no meio de semana, vai torcer por tropeços de Santos e Atlético-MG, que encaram, respectivamente, Cruzeiro e Vasco. Mano Menezes não poderá contar com o volante Dodi, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. (Com Gazeta Esportiva)