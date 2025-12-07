Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Partida entre Cruzeiro e Santos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro Séria A 2025 / Crédito: Gustavo Aleixo

Santos e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Vila Belmiro, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



O Santos está animado após vencer o Juventude por 3 a 0, em Caixas do Sul, na última quarta-feira. Com o resultado, o time chegou à marca de cinco jogos seguidos sem perder e pulou para a 14ª colocação, com 44 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Peixe precisa de uma vitória para confirmar a permanência na Série A. Um empate, porém, também já deixa a situação bem encaminhada. Se perder, o Alvinegro Praiano precisará torcer por tropeço dos rivais. Veja todos os cenários clicando AQUI. O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Lautaro Dìaz, que tem contrato com o Cruzeiro e está emprestado ao Santos. O zagueiro Zé Ivaldo, que também tem vínculo com os mineiros, está liberado.

Escobar e Zé Rafael são outros desfalques certo. O lateral esquerdo está com uma lesão na coxa. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Já o atacante Tiquinho Soares, com dor na parte posterior do joelho, é dúvida.

Do outro lado, o Cruzeiro está garantindo na terceira colocação, com 70 pontos. Com a situação resolvida no Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim deve poupar os principais jogadores do elenco para a semifinal da Copa do Brasil. A Raposa enfrenta o Corinthians na quarta-feira, pelo jogo de ida. (Com Gazeta Esportiva)