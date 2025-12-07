Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Bragantino é neste domingo, 7, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Bragantino se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.   

Internacional x Bragantino: como chegam os times

Após perder de 3 a 0 para o São Paulo, o Internacional aparece na 18ª colocação, com 41 pontos, e precisa vencer seu jogo e de uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento. Além da vitória, o Colorado torce pelo tropeço de dois de seus três concorrentes diretos: Ceará, Vitória e Fortaleza. O Inter contará neste jogo com o retorno de Carbonero, que cumpriu suspensão contra o São Paulo.

O Bragantino vem embalado pela goleada de 4 a 0 aplicada no Vitória e, com 48 pontos, quer terminar no G-8, que pode dar vaga na Libertadores a depender da Copa do Brasil. Para isso, precisa vencer e torcer por uma derrota do São Paulo para o Vitória. O técnico Vagner Mancini deve manter a base que goleou o Vitória. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta 

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Bragantino

Domingo, 7 de dezembro (7/12), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Internacional x Bragantino

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

 

