Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Partida entre Bragantino e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Bragantino se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA Internacional x Bragantino: como chegam os times Após perder de 3 a 0 para o São Paulo, o Internacional aparece na 18ª colocação, com 41 pontos, e precisa vencer seu jogo e de uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento. Além da vitória, o Colorado torce pelo tropeço de dois de seus três concorrentes diretos: Ceará, Vitória e Fortaleza. O Inter contará neste jogo com o retorno de Carbonero, que cumpriu suspensão contra o São Paulo. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Bragantino vem embalado pela goleada de 4 a 0 aplicada no Vitória e, com 48 pontos, quer terminar no G-8, que pode dar vaga na Libertadores a depender da Copa do Brasil. Para isso, precisa vencer e torcer por uma derrota do São Paulo para o Vitória. O técnico Vagner Mancini deve manter a base que goleou o Vitória. (Com Gazeta Esportiva)