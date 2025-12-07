Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Partida entre Bahia e Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense e Bahia se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Sport TV (streaming) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA Fluminense x Bahia: como chegam os times O Fluminense, em seu melhor momento na temporada, o time de Luis Zubeldía vem de vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio fora de casa e faz grande campanha no returno. Thiago Silva e Hércules, preservados na rodada anterior, voltam a ficar disponíveis. Canobbio retorna de suspensão e deve retomar a vaga no ataque. Por outro lado, o meia Lima cumpre suspensão. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Bahia chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Sport, resultado que manteve o time vivo na briga pela vaga direta na Libertadores. Jean Lucas retorna após suspensão, embora seja tratado como dúvida por desconforto físico. Michel Araújo, David Duarte e Sanabria seguem lesionados. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão SportTV: streaming

Premiere: serviço de pay-per-view Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Bahia Domingo, 7 de dezembro (7/12), às 16 horas (horário de Brasília).