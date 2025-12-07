Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e Juventude é neste domingo, 7, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Corinthians e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.   

Corinthians x Juventude: como chegam os times

Sem pretensões no Brasileirão, o Corinthians está focado na semifinal do Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, e apenas cumpre tabela. O Timão vem de uma derrota para o Fortaleza, na Arena Castelão, por 2 a 1, e ocupa a décima posição da Série A, com 46 pontos.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Juventude, por sua vez, chega já rebaixado. A equipe de Caxias do Sul perdeu para o Santos na última rodada, por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, e está na penúltima colocação, com 34 pontos. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Juventude

Domingo, 7 de dezembro (7/12), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Corinthians x Juventude

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

 

