Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025, entre Juventude e Corinthians / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA Corinthians x Juventude: como chegam os times Sem pretensões no Brasileirão, o Corinthians está focado na semifinal do Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, e apenas cumpre tabela. O Timão vem de uma derrota para o Fortaleza, na Arena Castelão, por 2 a 1, e ocupa a décima posição da Série A, com 46 pontos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Juventude, por sua vez, chega já rebaixado. A equipe de Caxias do Sul perdeu para o Santos na última rodada, por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, e está na penúltima colocação, com 34 pontos. (Com Gazeta Esportiva)