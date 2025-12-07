Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras e Ceará em partida válida pela décima nona rodada do Brasileirão Série A / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Ceará e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão , em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na Cazé TV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA Ceará x Palmeiras: como chegam os times Na 15ª colocação, o Ceará é um dos clubes na briga contra o rebaixamento. O Vozão tem 43 pontos, um de diferença para o Z4 e precisa de uma vitória para garantir a permanência na Série A. A equipe vem de derrota para o Flamengo em jogo que garantiu o título do Campeonato Brasileiro ao Rubro-Negro e não vence há quatro jogos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Por sua vez, o Palmeiras vai a campo sem pretensões. O Verdão tem a segunda colocação da competição garantida independentemente dos resultados da rodada. Vindo de um triunfo por 3 a 0 contra o Atlético-MG, fora de casa, a equipe do técnico Abel Ferreira terá sete desfalques no confronto.

A equipe alviverde ocupa o segundo lugar, com 73 pontos conquistados. (Com Gazeta Esportiva) Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Record: canal de TV aberta

Cazé TV: canal do Youtube