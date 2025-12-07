Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Fortaleza é neste domingo, 7, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

