Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Fortaleza é neste domingo, 7, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Fortaleza: como chegam os times
O Botafogo embala nove jogos sem perder, mas enfrenta uma série de desfalques. O técnico Davide Ancelotti perdeu o zagueiro David Ricardo, expulso contra o Cruzeiro. Barboza segue como dúvida por lesão no joelho e pode dar lugar a Newton. No ataque, Arthur Cabral mantém a titularidade, enquanto Danilo ainda tenta se recuperar a tempo de ser relacionado.
Lesionados: Léo Linck, Neto, Barboza, Kaio Pantaleão, Bastos, David Ricardo, Danilo, Joaquín Correa, Savarino e Matheus Martins.
Do outro lado, o time de Martín Palermo vive seu melhor momento no returno, invicto há nove partidas e embalado por vitórias importantes. Para este jogo, porém, o treinador não poderá contar com Herrera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. João Ricardo, Bruno Pacheco, Emmanuel Martínez e Lucca Prior seguem no departamento médico. Marinho e Rodrigo voltam a ficar disponíveis. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
Globo: canal de TV aberta
Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Botafogo x Fortaleza
Domingo, 7 de dezembro (7/12), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Fortaleza
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)