Atlético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Em São Januário, Vasco e Atlético-MG empataram no primeiro turno / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Atlético-MG e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



O Atlético-MG após perder por 3 a 0 para o Palmeiras na Arena MRV, o time de Jorge Sampaoli tenta encerrar a temporada com uma resposta positiva diante da torcida. O treinador terá praticamente todo o elenco à disposição, exceto os lesionados Lyanco e Júnior Santos, ambos fora do restante da temporada. Tomás Cuello, recuperado de lesão, pode voltar a ser relacionado.

Do outro lado, a equipe de Fernando Diniz vem de derrota por 2 a 0 para o Mirassol em São Januário. Com semifinal da Copa do Brasil marcada para o dia 11, o treinador deve preservar alguns titulares, especialmente os mais desgastados fisicamente. O zagueiro Carlos Cuesta está suspenso, enquanto Lucas Piton, Adson, Paulo Ricardo e Jair seguem no departamento médico. (Com Gazeta Esportiva) Atlético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Premiere: serviço de pay-per-view Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Vasco Domingo, 7 de dezembro (7/12), às 16 horas (horário de Brasília).