Ítalo Ferreira em Fortaleza: treinos e passeios com a namorada

Ítalo Ferreira curte Fortaleza entre treinos e passeios com a namoradaO campeão olímpico e mundial de surfe compartilhou momentos de exercícios na Beira-Mar e passeios pelo calçadão ao lado de Sofia Larocca
O campeão olímpico e mundial de surfe, Ítalo Ferreira, está em viagem por Fortaleza, aproveitando para surfar na Praia da Leste Oeste e treinar pela Beira-Mar.
>> Quer receber mais informações sobre esportes? Siga o canal do O POVO no WhatsApp
Em novembro de 2024, ele já havia visitado a Cidade, participando de evento com fãs cearenses. Desta vez, está acompanhado da namorada grávida, Sofia Larocca, durante passagem pela Capital.
Entre treinos e passeios, o surfista compartilhou de forma bem-humorada o “perrengue” ao ajudar a rebocar um carro na Leste Oeste, após visita à escola de surfe Mendes Surf House.
Em sua última atualização nos stories, nesta sexta-feira (10), Ítalo Ferreira mostrou o treino na academia ao ar livre da Beira-Mar ao lado da namorada, Sofia Larocca. Depois do exercício, o casal aproveitou para caminhar pelo calçadão.
Ítalo Ferreira novamente no Ceará
Esta não é a primeira vez do campeão olímpico no Ceará. Em 2024, Ítalo Ferreira esteve no Red Bull Summer Vibes, na Praia do Futuro, onde recebeu os fãs cearenses.
Durante a passagem, o atleta praticou kitesurfe na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, e conversou com exclusivamente com O POVO sobre sua relação com o Estado, lembrando que seu primeiro patrocínio de surfe foi feito por uma marca cearense.
“O meu primeiro patrocinador de marca de surfe foi aqui do Ceará, então eu sempre vinha disputar campeonatos aqui, seja o Cearense, Brasileiro, Nordestino, amador. E aí que competia muito. O último torneio que eu venci na Praia do Futuro foi universitário e eu ganhei um carro. Agora, voltar na mesma praia, com outra história, mas com outro sentimento”, disse Ítalo.
Surfista foi campeão olímpico em 2020
Ítalo Ferreira é surfista profissional, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, onde conquistou a primeira medalha olímpica do Brasil no surfe, e campeão mundial de surfe.
Natural de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, ele se destacou ainda jovem no cenário nacional, com títulos em campeonatos amadores e profissionais pelo Brasil.
Ainda neste ano, Ítalo Ferreira terminou em quarto lugar no ranking do Circuito Mundial de Surfe, venceu a etapa de Abu Dhabi e avançou até o WSL Finals.