Ítalo Ferreira em Fortaleza: treinos e passeios com a namorada

Em novembro de 2024, ele já havia visitado a capital, participando de evento com fãs cearenses / Crédito: Reprodução/Instagram

O campeão olímpico e mundial de surfe, Ítalo Ferreira, está em viagem por Fortaleza, aproveitando para surfar na Praia da Leste Oeste e treinar pela Beira-Mar. >> Quer receber mais informações sobre esportes? Siga o canal do O POVO no WhatsApp

Em novembro de 2024, ele já havia visitado a Cidade, participando de evento com fãs cearenses. Desta vez, está acompanhado da namorada grávida, Sofia Larocca, durante passagem pela Capital. Entre treinos e passeios, o surfista compartilhou de forma bem-humorada o “perrengue” ao ajudar a rebocar um carro na Leste Oeste, após visita à escola de surfe Mendes Surf House. Em sua última atualização nos stories, nesta sexta-feira (10), Ítalo Ferreira mostrou o treino na academia ao ar livre da Beira-Mar ao lado da namorada, Sofia Larocca. Depois do exercício, o casal aproveitou para caminhar pelo calçadão. Ítalo Ferreira novamente no Ceará Esta não é a primeira vez do campeão olímpico no Ceará. Em 2024, Ítalo Ferreira esteve no Red Bull Summer Vibes, na Praia do Futuro, onde recebeu os fãs cearenses.