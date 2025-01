Amanda Kimberlly registra B.O por ofensas contra caçula de Neymar

Modelo tomou medidas cabíveis devido aos recorrentes ataques contra a bebê de seis meses, fruto da relação com o astro do Al-Hilal / Crédito: Jogada 10

Amanda Kimberlly tomou medidas cabíveis diante dos recorrentes ataques à sua filha, Helena, nas redes sociais. A modelo disse ter registrado boletim de ocorrência contra mensagens de ódio direcionadas à caçula de Neymar, de apenas seis meses, por parte de internautas em seu perfil no Instagram. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Os ataques ocorrem via mensagens privadas a Kimberlly, mas também publicamente. Uma seguidora inclusive sugeriu em uma das postagens que a modelo buscasse as autoridades para tratar do caso envolvendo a bebê.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Já fiz o boletim de ocorrência. Quero ver essa pessoa responder isso como crime”, respondeu Amanda ao comentário da seguidora. Neymar, por sua vez, não se manifestou publicamente sobre o caso.

Discurso de ódio: Neymar compartilha foto da filha As aparições públicas de Helena ocorrem de forma mais limitada às de Mavie no perfil do jogador. No último domingo, 19, porém, o astro compartilhou um registro da caçula experimentando morango e arrancou suspiros de seus seguidores – que notaram semelhanças entre eles. Helena mora com a mãe no Brasil, enquanto o atacante do Al-Hilal ainda vive na Arábia e, por isso, os contatos físicos são limitados. Apesar disso, o jogador ainda se descreve como babão e disse que ter se tornado pai de menina o mudou por completo. “Uma não mora comigo, mas falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro. [Depois de virar pai de menina] Você fica mais mole, né? Não manda mais em nada também, mas achei uma das coisas mais maravilhosas que se tem”, disse.