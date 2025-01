Neymar tem resistência de Amanda Kimberlly para ver a filha

Após o recente anúncio da gravidez de Bruna Biancardi, Neymar estaria enfrentando problemas para ver sua outra filha, Helena. Fruto de uma relação polêmica com Amanda Kimberlly, a pequena estaria no meio de uma tensão entre sua mãe e a atual companheira do jogador do Al-Hilal. As informações são de Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

De acordo com informações da colunista, o jogador já teria tentado por vezes passar mais tempo ao lado de Helena, mas sempre com negativas de Amanda Kimberlly. O motivo seria Bruna Biancardi, que não gostaria de ver Neymar próximo da pequena ou de Amanda. Inclusive, as visitas do jogador à filha acontecem com a presença de uma babá, longe do ex-affair do camisa 10.