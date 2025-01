Filho mais velho de Neymar tem encontro com a irmã caçula, Helena

Mãe do primeiro filho do astro, Carol Dantas, também compartilhou já fotos de Mavie, a filha mais velha do craque

O filho mais velho de Neymar, Davi Lucca, teve um encontro com a sua mais nova, Helena, de cinco meses. O registro foi feito pela mãe do primogênito do craque, Carol Dantas, na última quinta-feira (16). A iniciativa partiu da primeira namorada do craque e a mãe de Helena, a influenciadora Amanda Kimberlly, e a postagem foi acompanhada de elogio de diversos internautas.

Filhos de Neymar vivem em harmonia

Carol Dantas, aliás, tem o hábito de promover encontros, passeios e viagens de seu filho, Davi Lucca, com Mavie, sua irmã do meio. Vale lembrar que a menina é fruto de relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi, sua atual namorada. Além disso, Valentin, que é filho mais novo de Carol Dantas em seu casamento com Vinícius Martinez, também está constantemente presente. Em algumas das fotos Mavie brinca em clima familiar com Davi e Carol.