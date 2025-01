Casamento de Hulk com sobrinha de ex-esposa gera repercussão na família; veja reações

Casamento de Hulk e Camila gera reações entre familiares / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jogador Hulk Paraíba oficializou a união com a médica Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-esposa, em cerimônia religiosa na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na Paraíba, na sexta-feira, 3. O casamento gerou forte reação na família. Casados no civil desde 2020, o relacionamento é marcado por críticas. Na cerimônia religiosa, apenas um dos filhos do atleta com a ex-esposa, Iran Ângelo, esteve presente no casamento. Alice posou para fotos ao lado do pai e da madrasta, além das irmãs.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as ausências, os filhos mais velhos do jogador com a ex-companheira, Ian e Tiago, não compareceram. No mesmo dia da cerimônia, Iran Ângelo publicou uma foto ao lado de Ian nas redes sociais. Na legenda, ela escreveu: “Ah, filho. Obrigada pelo teu amor e cuidado. Eu me sinto vitoriosa quando olho para você e vejo tanta empatia. Vai passar, filho. Tudo passa!”.

Já a irmã de Iran e tia de Camila, Rayssa Ângelo, fez críticas mais duras ao casal por meio de seus Stories, nas redes sociais. “É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas”, compartilhou.

Rayssa disse ainda que a data foi um “dia difícil de engolir”. “Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade. Ver uma neta, que cresceu sob o seu teto, trair a própria família de forma tão cruel seria um golpe impossível de superar”, escreveu. Foto: Reprodução/Uol Rayssa Ângelo critica união de Hulk e Camila Levada pelo pai ao altar, Camila percorreu um salão decorado com rosas brancas. Hulk foi acompanhado pela mãe. Em um tom intimista, a cerimônia foi para poucos convidados. As duas filhas do casal, Zaya e Aisha, foram as encarregadas de entregar as alianças aos noivos, junto de Alice.