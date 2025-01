Ex de Hulk desabafa no dia do casamento do jogador com sobrinha

Atacante do Atlético, oficializou casamento no religioso na última sexta-feira (3/1) com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex Iran Ângelo / Crédito: Jogada 10

O jogador do Atlético, Hulk, oficializou em cerimônia religiosa o casamento com Camila Ângelo na última sexta-feira (3/1), na cidade de Campina Grande. O casal, que se casou no civil em 2020, está junto desde 2019. Eles são pais de Zaya, 2 anos, e Aisha, 6 meses. No entanto, no mesmo dia da cerimônia, Iran Ângelo, ex-esposa do jogador, fez uma postagens nas redes sociais onde fala indiretamente sobre o atleta e sua sobrinha, atual mulher de Hulk. Ela compartilhou mensagens aos filhos Ian, Thiago e Alice, frutos de sua união com o atleta. Em uma das postagens, ela aparece ao lado do filho Ian, de 14 anos, o consolando durante um passeio de barco sob a legenda.

"Eu me sinto vitoriosa quando olho para você e vejo tanta empatia. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito!", escreveu Iran, que tem outros dois filhos com Hulk, Tiago, de 12 anos, e Alice, de 9 anos, a única que esteve presente no casamento do pai.