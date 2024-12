Ex de Hulk fica noiva perto de casamento do atleta do Atlético-MG

A curiosidade é que a novidade ocorre próxima ao casamento de Hulk e Camila Ângelo, sobrinha de Iran. O jogador do Galo e a atual companheira vão realizar três cerimônias em janeiro de 2025. No dia 3, uma cerimônia ocorrerá em Campina Grande, cidade natal do camisa 7 na Paraíba. Já no dia 7, a celebração acontece em João Pessoa. No dia seguinte, uma festa para centenas de convidados está programada na capital paraibana.