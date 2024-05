Bia Haddad vence italiana na estreia e avança no WTA 1000 de Madri

Tenista brasileira bate Sara Errari por 2 sets a 0 e se classifica para a terceira fase do torneio, em que enfrentará a norte americana Emma Navarro, no próximo sábado, 27

Nesta quinta-feira, 25, a tenista Bia Haddad derrotou a italiana Sara Errari, antiga top-5 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 em uma hora e 16 minutos de partida, em sua estreia no WTA 1000 de Madri. Por ser a cabeça de chave número 11 da competição, a brasileira entrou direto na segunda rodada do torneio.

Essa foi a primeira vitória de Bia na chave principal de Madri em quatro participações e o segundo triunfo diante da italiana em cinco confrontos.

Na terceira fase, Bia Haddad Maia vai enfrentar a norte-americana Emma Navarro, número 23 do ranking, por uma vaga nas oitavas de final. A partida vai ser disputada no próximo sábado, 27, mas ainda sem horário definido. No único duelo entre as duas, a brasileira foi superada no WTA 125 de Charleston, em 2021.