Inscreva-se no canal do Esportes O POVO no WhatsApp; saiba como acessar

Veja como acessar o canal de esportes do O POVO no WhatsApp. Atualmente, a editoria conta com quase 14 mil seguidores e traz atualizações diárias sobre o futebol cearense

Os canais no WhatsApp, lançados no último mês, entregam aos usuários mais uma possibilidade de ter acesso a fotos, vídeos, links e notícias do seu time do coração. O Esportes O POVO, é claro, não ficou de fora dessa e já possui quase 14 mil seguidores.

No canal, o leitor terá atualizações constantes sobre o futebol cearense e demais esportes do estado. A equipe do Esportes O POVO seleciona, ao longo do dia, os principais conteúdos publicados em todas as plataformas, para enviar aos seguidores do WhatsApp. Além disso, vídeos exclusivos de jornalistas e colunistas do jornal também serão encaminhados na plataforma.

