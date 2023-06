É SEMIFINAAAAAAAAAAAL! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A tenista Beatriz Haddad Maia fez história nesta quarta-feira (7), em Paris (França), ao derrotar a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1, de virada, pelas quartas de final de Roland Garros, um dos quatro principais torneios do circuito mundial, os Grand Slams. Há 55 anos uma brasileira não chegava à semifinal de uma competição deste nível em simples. A última foi a também paulista Maria Esther Bueno, multicampeã da modalidade, no US Open de 1968.