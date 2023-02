O Super Bowl nada mais é que a final da NFL e, consequentemente, o maior evento esportivo dos EUA. Em 2023, o super bowl ocorre no dia 12 de fevereiro (12/01), em Phoenix, a capital do estado do Arizona.



Você conhece Tom Brady, o astro do futebol americano? Confira esta matéria especial!



Super Bowl 2023: onde assistir ao vivo à final?

O evento iniciará às 20h30min (horário de Brasília) e será transmitido pela ESPN, Star+ e NFL Game Pass. Na TV aberta, o evento será transmitido ao vivo pela RedeTV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Super Bowl 2023: qual o show para assistir no intervalo

Durante o intervalo do jogo do Super Bowl ocorre o Half Time show, quando algum artistas super famosos se apresenta no estádio. Neste ano, o Super Bowl contará com a presença da Rihanna.

Super Bowl: breve história do futebol americano

O futebol americano surgiu nos Estados Unidos da segunda metade do século XIX. O esporte mescla características do rugby e do futebol, ambos esportes de origem inglesa.

A princípio, o esporte era muito violento e, por isso, a prática foi quase banida. Entre os anos de 1904 e 1905 cerca de 20 jogadores universitários morreram todos os anos.

Então, houve uma intervenção do então presidente Theodore Roosevelt e requereu que regras fossem criadas para evitar as mortes durante os jogos.

Tags