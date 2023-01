Super Bowl 2023: veja tudo sobre a final do futebol americano

A Liga Nacional de Futebol Americano (National Football League, na sigla em inglês) é o maior campeonato esportivo dos Estados Unidos da América e ocorre anualmente entre os times do país.

Você conhece Tom Brady, o astro do futebol americano? Confira esta matéria especial!

Super Bowl: o que é?

O Super Bowl nada mais é que a final da NFL e, consequentemente, o maior evento esportivo dos EUA. Em 2023, o super bowl ocorre no dia 12 de fevereiro (12/02), em Phoenix, a capital do estado do Arizona.

Super Bowl 2023: que horas começa e onde assistir?

O evento iniciará às 20h30min (horário de Brasília) e será transmitido pela ESPN, Star+ e NFL Game Pass. Na TV aberta, o evento será passará ao vivo pela RedeTV.

Super Bowl 2023: quais os shows marcados para o dia?

Durante o intervalo do jogo do Super Bowl ocorre o Half Time show, quando algum artistas super famosos se apresenta no estádio. Neste ano, o Super Bowl contará com a presença da Rihanna.

Super Bowl: como funciona a NFL?

A NFL (National Football League) ocorre anualmente nos Estados Unidos. A temporada de jogos começa em setembro e vai até janeiro/fevereiro do ano seguinte.

A liga é composta por 32 times, que são divididos em 2 conferências, a NFC (National Football Conference) e a AFC (American Football Conference).

Pré-temporada

O torneio começa com uma pré-temporada em que cada um dos 32 dois times devem jogar quatro partidas, sendo uma por semana durante um mês.

As partidas são negociadas entre os times e definidas pela NFL, que leva em consideração algumas regras que impedem um duelo de acontecer durante a pré-temporada, como distância entre as sedes dos clubes, já que cada time deve jogar dois desses quatro jogos em casa, e jogos repetidos (que não devem acontecer).

Temporada regular

Após cada time ter jogado os quatro jogos, tem início a temporada regular, que também segue com jogos semanais ao longo de 17 semanas, de modo que cada equipe joga 17 vezes durante o campeonato regular.

Os jogos da fase regular são realizados dentro das conferências, cujos 7 melhores times de cada uma passam para a temporada dos playoffs (como se fossem as quartas de final da copa do mundo).

Playoffs

Após o fim da temporada regular, todos os jogos dos playoffs são no formato mata-mata. Portanto, quem perde é eliminado do torneio.

Os confrontos eliminatórios seguem até o Super Bowl, que reúne os campeões da AFC e da NFC.

Super Bowl

Por fim, o time campeão de cada conferência disputa o Super Bowl. O vencedor leva o troféu Vince Lombardi, que foi um dos maiores treinadores da história do futebol americano.

Super Bowl: breve história do futebol americano

O futebol americano surgiu nos Estados Unidos da segunda metade do século XIX. O esporte mescla características do rugby e do futebol, ambos esportes de origem inglesa.

A princípio, o esporte era muito violento e, por isso, a prática foi quase banida. Entre os anos de 1904 e 1905 cerca de 20 jogadores universitários morreram todos os anos.

Então, houve uma intervenção do então presidente Theodore Roosevelt e requereu que regras fossem criadas para evitar as mortes durante os jogos.

