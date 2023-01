Engajamento e conexão levam marcas a ampliarem horizontes com público gamer

Não faz muito tempo que os jogos eletrônicos eram produtos focados única e exclusivamente em entreter os jogadores. As desenvolvedoras criavam seus games para que os usuários se divertissem dentro do ciclo daquela narrativa, solucionando quebra-cabeças, derrotando inimigos e passando de fase. Quando determinado título era “zerado” – finalizado – e assim, o jogador procurava um outro game para se divertir e assim por diante.



A evolução tecnológica e a aceleração da transformação digital alteraram profundamente a maneira como as pessoas se relacionam, e com os games não foi diferente. Houve, daí, uma abertura para novos tipos de conexões. Os jogos se tornaram verdadeiras plataformas interativas, on-line, onde marcas de qualquer segmento têm a possibilidade de se comunicar e engajar potenciais consumidores.

A relação entre marcas e usuários pode ser estabelecida por diversos caminhos, dos mais aos menos tradicionais – como publicidade dentro do jogo, ativações em plataformas voltadas para jogos, experiências gamificadas, presenças em eventos, parcerias etc. O grande número de possibilidades abre ainda mais o leque de oportunidades para empresas que miram um público incrivelmente amplo, não só formado pelos aficionados, chamados heavy users, mas também por gamers casuais, que usam os jogos para relaxar em momentos específicos do seu dia e que procuram maneiras de integrar cada vez mais suas atividades de rotina com os momentos de lazer.



Dados da consultoria Newzoo mostraram que entre os jogadores brasileiros, 55% gostam de assistir a jogos de eSports, enquanto 34% engajam com os jogos de outras formas, seja conversando sobre o assunto ou consumindo conteúdos relacionados ao universo gamer. O mercado de jogos eletrônicos é um grande ecossistema, cheio de conexões e que deve fechar o ano com faturamento de US$ 2,7 bilhões apenas no nosso país.



Frente a um cenário tão atraente e ainda com muito potencial para crescer, até instituições financeiras estão embarcando nessa jornada. Além de grandes patrocínios a eventos, como o do Banco do Brasil à BGS, o maior evento do setor na América Latina, bancos como C6, Nubank, next e Itáu já realizaram parcerias com grandes marcas endêmicas do universo gamer.



A partir deste contexto, o interesse das marcas de outros segmentos no público gamer também é uma oportunidade para empresas endêmicas ampliarem sua presença. Razer Gold, que é o crédito virtual unificado da marca Razer, por exemplo, já conta com parcerias com empresas como NuPay, PicPay, Mercado Pago e PayPal para facilitar e centralizar a compra dos jogadores em sua plataforma. Dessa maneira, ao unificar a recarga dos jogos em somente um lugar, é possível substituir o tradicional cartão de crédito e fazer pagamentos de outras formas, democratizando ainda mais o acesso do público aos games e dando maior controle financeiro e segurança aos usuários.



Antes um produto de nicho, os jogos já fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas e estão em praticamente todos os lugares, seja no celular, tablet, smarTV, consoles, computadores e mesmo em ambientes não digitais. A indústria gamer cresceu, floresceu e hoje tem uma audiência vasta e heterogênea. Além do interesse genuíno pelo conteúdo, essa mídia tem o grande diferencial da tecnologia e interatividade, o que faz dela o melhor caminho para marcas que querem dialogar com seus públicos de um jeito mais próximo, customizado, estratégico e eficiente.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



