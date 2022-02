Marcelo Melo e Bruno Soares estreiam no torneio de duplas do Rio Open

Soares e Murray têm no currículo os títulos do Aberto da Austrália e US Open, ambos em 2016, e o brasileiro sonha em levantar a taça do ATP 500 do Rio, o maior torneio de tênis da América do Sul, disputado em quadra de saibro.

"Fiz semifinal nas primeiras cinco edições, tanto com o Jamie quanto com outros parceiros, e nunca consegui beliscar essa final. Conquistar o título do Rio Open com certeza é uma das metas que tenho antes de me aposentar. Eu e o Jamie estamos jogando muito bem e, toda vez que disputamos o Rio Open, vamos com expectativa de um grande resultado", disse o mineiro de 39 anos, dono de 35 títulos no circuito.

Thiago Monteiro avança às oitavas

O cearense Thiago Monteiro, número 104 no ranking mundial, estreou com vitória de virada sobre o argentino Sebástian Baéz (72º), por 2 seta 1 (parciais de 1/ 6, 6/4 e 6/4). Único brasileiro na disputa da chave de simples no ATP 500 do Rio, Monteiro volta à quadra nesta quinta (17) para encarar nas oitavas de final o italiano Matteo Berrettini, número seis do mundo.

"A torcida ajudou muito, foi me dando energia, motivação, e eu aproveitei essa atmosfera maravilhosa para vencer", disse Monteiro, após a estreia.