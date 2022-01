Na chave de duplas, Bruno Soares e Bia Haddad avançam na Austrália

As duplas do mineiro Bruno Soares e da paulista Bia Haddad venceram na estreia e asseguraram presença na segunda rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne. Na madrugada desta quarta-feira (19), Soares e o britânico Jamie Murray passaram fácil pelos autralianos James Duckworth e Marc Polmans: 2 sets a 0 (parciais 6/3 e 6/2). Já pela manhã, foi a vez de Haddad e a cazaque Anna Danilina superarem as parceiras Anna Bondar Hungria) e Oksana Kalashnikova (Geórgia), também por 2 sets a 0 (duplo 6/4).